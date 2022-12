Autopistas: Galicia sufre otro atropello

Tras varias décadas siendo explotadas, el vencimiento de las concesiones provocó en los últimos años que algunas de las históricas autopistas de peaje españolas dependientes del Estado pasasen a ser gratuitas. Es el caso, entre otras, de la AP-1 en su totalidad; de la AP-7 en varios tramos; de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz; o de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell. Menos suerte tienen, por el contrario, los gallegos que circulan por la AP-9, vía que vertebra la comunidad de norte a sur y que muy lejos de levantar las barreras, después de que a Audasa le fuese concedida una prórroga hasta 2048 –declarada ilegal por Bruselas–, sigue encareciéndose más y más cada ejercicio que pasa. Y el próximo 2023, por desgracia, tampoco será una excepción. El repunte que tendrán que asumir los sufridos automovilistas que la utilizan, la gran mayoría porque no les queda más remedio, será menos pronunciado del inicialmente previsto. Pero al final, después de las campanadas, como estaba cantado, tocará rascarse el bolsillo un poco más. Después de varias semanas en vilo, este martes se conoció que el Gobierno aprobó limitar al 4% el alza de las tarifas para mitigar el aumento al que las compañías tienen derecho –del 8,4% por la evolución del IPC, más el efecto de las revisiones extraordinarias–. Una subida menor, pero subida al fin y al cabo, como subrayó el titular de la Xunta Alfonso Rueda. El presidente, junto con la titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez, habían pedido a La Moncloa que congelase los precios, pero no de boquilla sino predicando con el ejemplo. De este modo, la propia conselleira rubricó ayer un convenio para que la AG-55, que comunica A Coruña y Carballo y AG-57, entre Vigo y Baiona, no sufran variaciones. Una medida que conllevará un esfuerzo extraordinario para San Caetano vía compensaciones, pero que es necesario para beneficiar a las 26.500 personas que las usan a diario por cada una en un momento económico delicado. Lo mismo podrían haber hecho en Madrid si hubiesen querido, tanto con la autopista del Atlántico –que no cuenta con bonificación alguna– como con la AP-53. Pero una vez más queda claro que esta medida no está dentro de su radar. Así las cosas, circular entre Vigo y A Coruña a partir del domingo costará más de 18 € y hacerlo entre Tui y Ferrol nada menos que 24. Se consuma un nuevo atropello.