Avalancha judicial que se avecina

Desde el poder judicial se suman a los avisos que llegan desde los despachos de abogados o consultorías: cuando se levante el escudo contra la pandemia, ya sean los préstamos ICO, los apoyos a autónomos o los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) entonces sí comenzaremos a ver el impacto real del coronavirus en nuestro tejido productivo. Por activa y por pasiva se nos anuncia que crecerán los impagos, repuntarán los concursos de acreedores, aflorarán despidos a tutiplén... y toda esta conflictividad laboral acabará, como no, por tener que dirimirse en los tribunales. El presidente del Tribunal Superior Justicia de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz Castroverde, aportaba los datos de la Memoria de la Actividad Judicial lanzando mensajes en positivo... y no tanto. “En materia de justicia la pandemia está superada” en la comunidad, explicaba. Los juzgados y tribunales gallegos recibieron en 2020 un total de 293.692 asuntos, un 11,4 % menos que en 2019. El confinamiento y la suspensión de la actividad judicial provocó que los órganos dejasen 167.450 asuntos en trámite, un 7,4 % más. “No me satisface, pero creo que dadas las circunstancias el resultado final no ha sido nada malo en absoluto”, señalaba, como también que “es posible que se produzca una avalancha de casos” en lo Social cuando termine la prórroga de los ERTE”. Avisados estamos.