AVE a Galicia, la hora de la verdad

La unión de fuerzas civiles políticas, gubernativas, sociales, económicas y empresariales en favor del Corredor ferroviario de mercancías del Noroeste hizo posible el pasado viernes que el Gobierno central modificase su posición titubeante respecto a esta infraestructura primordial para el futuro de Galicia y se apresurase a dar un importante paso para hacerla realidad al mismo ritmo que lleva el Corredor Mediterráneo, como fue el inmediato nombramiento de un comisionado que afiance y apresure el proyecto. Sin embargo, en el tema del tren de alta velocidad para pasajeros, el tan traído y llevado AVE a Galicia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez todavía es reacio a dedicar más esfuerzos –los necesarios– para que nuestras ciudades del Eje Atlántico puedan disponer de estas líneas sin más retrasos de los ya sufridos, que no son pocos. Mientras otras comunidades de España hace décadas que disfrutan del AVE completo, en la comunidad gallega en esta alta velocidad sólo es posible realizar el trayecto Madrid-Ourense, y únicamente desde hace poco más de un año. Nuestras principales urbes continúan esperando a que lleguen los trenes Avril, los exclusivos que pueden garantizar una auténtica aceleración AVE, pues son los únicos que se pueden adaptar a nuestro doble ancho de vía, una característica que en otras autonomías no existe y a la que el Ministerio de Transportes se agarra para justificar las demoras. Pero esta exagerada dilación de décadas es cada día más sangrante cuando desde este Noroeste observamos que el Gobierno sí provee de los trenes necesarios a comunidades como Cataluña y Madrid para conectarlas ya internacionalmente. En este mismo mes de enero, en estos territorios ya se comenzaron las pruebas para unirlos por alta velocidad a Francia, un periodo que suele durar unos cuatro meses antes de que las líneas funcionen oficialmente. Es decir, antes del verano se podrá viajar tanto desde Cataluña como desde Madrid hasta las principales ciudades del país vecino en AVE. Como muy pronto, según las estimaciones más optimistas del ministerio que el Ejecutivo de la Xunta no se cree, Vigo, Pontevedra, Santiago y A Coruña se conectarían al AVE a partir del otoño. En el mejor de los casos, la discriminación queda patente; si encima esta previsión no se cumple, estaríamos ante un nuevo maltrato intolerable a nuestra ciudadanía. Si en Cataluña y en Madrid puede ser, ¿por qué no aquí, donde acumulamos ya años de retraso? ¿Cuándo tendremos trenes Avril homologados funcionando en Galicia? Es la hora de las respuestas.