infraestructuras. Aunque ya hace días que Ourense prepara la iluminación en sus calles, la estrella de la próxima Navidad no habrá que buscarla en el cielo de la urbe de As Burgas (ni en el Concello) sino en la tierra. Tampoco llegará en reno ni en camellos, pues lo hará sobre raíles. Y es que aunque todavía no es oficial, si no media un cataclismo es muy probable que en el mes de diciembre, apenas dos fines de semana antes de la Nochebuena, tenga lugar el viaje inaugural del tren de alta velocidad que una Galicia y Madrid. Un regalo de Reyes, ligeramente anticipado en sus fechas aunque con 30 años de retraso con respecto a otras regiones, al que aún así le faltarán piezas, pues el resto de ciudades todavía deberán esperar un año más. No obstante, si todo va bien se culminará un camino no sólo largo sino también tortuoso debido a la compleja orografía del trazado, que además de varios Gobiernos y una colosal inversión económica requirió llevar al límite las posibilidades de la ingeniería. Muestra de ello es que sólo el tramo Pedralba –Taboadela,necesitó de 32 túneles y otros tantos viaductos. Un reto a nivel humano y tecnológico que no sólo acercará el Noroeste a la Meseta, sino que abrirá la puerta a un mundo de opciones como poder viajar desde A Gudiña a Alicante, por ejemplo, sin tener que poner un pie fuera del convoy. Ave AVE: Galicia, por fin, te saluda.