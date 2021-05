Avenida de Lugo, cirugía estética de altura

TAN SOLO hay que darse una vuelta por la compostelana avenida de Lugo para comprobar que está quedando de lujo gracias a las obras acometidas por la Xunta en el tramo que va desde el edificio de Cruz Roja hasta más allá del cruce con Concheiros. Se trataba de un área degradada, fea a más no poder y plagada de cruces tan confusos como peligrosos, mientras que ahora la zona presenta ya, pese a que las obras no han concluido, una cara mucho más amable, limpia y ordenada. Mucha gente, al menos la que tiene la manía de quejarse por sistema, denunció en su día que aquello no tenía arreglo y que todo el dinero que se invirtiese sería un malgasto de recursos públicos. Algún colectivo vecinal salió incluso a la palestra para protestar porque, en su opinión, los árboles plantados en la rotonda de Concheiros crearían una barrera entre esta rúa y el barrio de Fontiñas, cuando el objetivo a conseguir era precisamente el contrario. Pues bien, la mejora estética y funcional está siendo de tal calibre que a buen seguro los detractores se han quedado ya sin nadie que los aplauda, porque el resultado salta a la vista. Y lo que antes era un nudo caótico se ha convertido, o va camino de ello, en una zona por la que en breve dará gusto pasear por aceras más anchas, más verdes y sin obstáculos. También la mejora está siendo espectacular en el último tramo del Camino Francés antes de llegar al cruce con Rodríguez de Viguri, zona que llevaba muchos años pidiendo con urgencia un lavado de cara no solo por el bien de los residentes, sino también por ser la puerta de entrada –hasta ahora lamentable– a la ciudad de decenas de miles de peregrinos. De hecho, parece mentira que se tardase tanto en actuar en ese punto tan estratégico, pero ahora que por fin se ha hecho, debemos felicitarnos. Y no dedicarnos a criticar lo incriticable.

BEATRIZ CASTRO/Periodista