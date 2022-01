Ayuda contra una lacra que no cesa

los narcos ya no son lo(s) que eran, han evolucionado, y quizás (como se dice tanto de las generaciones futuras) estén más preparados que nunca... Pero ahora. No son los únicos, sin embargo, pues afortunadamente los buenos también han sabido adaptarse de la mejor forma posible al gran reto digital que ha supuesto la transformación tecnológica. Para alegría de muchos y para pesadilla de una lacra que lejos de erradicarse en los lejanos años 80 sigue atentando contra la salud pública, las autoridades casi siempre acaban ganando en este aparente juego “de polis y cacos” que tantas veces narra la prensa (con noticias bajo titulares que empiezan por “Desarticulada o Detenidos” y terminan en “por la Policía Nacional o por la Guardia Civil”) aunque para ello, como es evidente, sea necesaria la cooperación entre cuerpos, y, cómo no, una inversión adecuada que erradique una problemática que ya no es la de Sito Miñanco, Manuel Charlín, Pablo Escobar o Joaquín Guzmán. Y es que ahora la banda ya no está en Cambados ni el cártel es de Medellín, las organizaciones criminales han dado el paso a lo internacional y son tejidas en gigantescas redes por arañas que se esconden al menor movimiento. Por ello, y para atraparlas, son de agradecer ayudas como la que ha concedido la Europol a España: nada menos que un millón de euros para reforzar la lucha contra el narcotráfico en nuestro país.