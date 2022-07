¿Ayudar o evitar que vuelva a pasar?

Dolor, sufrimiento, rabia. Todo eso y mucho más es lo que han sentido los cientos de vecinos de los municipios de Folgoso do Courel, Vilariño y Valdeorras que han visto sus casas consumidas por las llamas. Recuerdos, esfuerzo y el sudor de la frente de toda una vida destruidos en tan solo unas pocas horas, sin poder hacer nada y sin tener a quién pedirle explicaciones por ello, resultado de un fenómeno climatológico adverso. La naturaleza es cruel, suelen decir. Y tanto que lo es. En un tiempo le llegarán las ayudas ya anunciadas por la Xunta para poder reconstruir sus viviendas, pero hay cosas, de eso son muy conscientes, que son irrecuperables. Aquella cuna donde crecieron sus hijos, aquel regalo de cumpleaños de una abuela que ya no está entre nosotros, aquellas fotos de las vacaciones en Canarias en los noventa... ¿Qué dinero puede hacer que todo eso vuelva? Ninguno. Como tampoco ninguno puede evitar que esto vuelva a pasar. Es por ello que, lo más importante en estos momentos, debería ser aprender de los errores cometidos. Analizar qué es lo que se podía haber hecho mejor, qué es lo que no se ha hecho y que es lo que queda por hacer. Por ejemplo, mayores tareas de limpieza de los montes para evitar la propagación de las llamas o más cortafuegos y rapidez en la llegada de los medios de extinción. Sin duda, llegarán jornadas de reflexión.