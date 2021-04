Ayudas directas: escasas y tardías

los analistas de funcas han puesto negro sobre blanco los problemas del complejo sistema de reparto de ayudas directas, diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez para amortiguar el impacto de la pandemia en empresas y autónomos. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de dicha fundación, confirma los temores que llevamos tiempo plasmando en esta página editorial, y advierte de que la laberíntica gestión descentralizada retrasa todo el proceso y pone palos en las ruedas del reparto de los siete mil millones aprobados en Consejo de Ministros. Es mala cosa que España no salga bien parada en el análisis comparativo con las otras grandes economías de la Unión Europea: primero, la cuantía es palmariamente menor que los once mil millones de Italia, los veinte mil millones de Francia y los cincuenta mil millones de Alemania; segundo, su cobertura es más reducida al proteger únicamente a los sectores más golpeados por el COVID y no a todo el tejido productivo, lo que ha provocado ya quejas en el textil y el calzado. El escenario es de alarma roja, sin duda, con sindicatos y empresarios avisando de que muchas pymes se juegan su supervivencia y tendrán que bajar la persiana si las subvenciones directas no llegan a tiempo, tras un año de infernal crisis pandémica y sin que todavía se vislumbre la luz al final del túnel. En cuanto al reparto descentralizado de ayudas, el proceso se demora en España más que en Alemania, que también lo encauza a través de las administraciones regionales, y mucho más que en Francia e Italia, donde las peticiones se realizan directamente desde el portal de la Agencia Tributaria. Aquí, por el contrario, todo se complica con el reparto asimétrico –el número de empresas que recibirán subvenciones variará en función de la comunidad autónoma– y con la complejidad política de cada territorio. Tampoco en la tasa de compensación resiste España que se la compare con los otros tres socios: retorna entre un 20 % y un 40 % de los ingresos perdidos, frente hasta el 60 % en Italia, hasta el 90 % en Alemania y hasta el 100 % en Francia. Que seamos el único de los cuatro grandes países comunitarios que concede una prestación mínima de cuatro mil euros a las empresas que cumplan los requisitos, no es solución aceptable si no reciben el dinero a tiempo. Ese y la escasez de las ayudas directas son los grandes problemas para proteger a la economía española de los dolorosos zarpazos de la pandemia.