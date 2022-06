Azoteas ajardinadas

HACE UN PAR DE MESES me tomé un copazo en la azotea de un hotel sevillano que ha convertido este espacio en una especie de chill out, o como se diga, con vistas a la Giralda. Al familiar que me invitó le soplaron unos 15 pavos por un cóctel muy modernito servido por unas chicas estilosas mientras de fondo sonaba, sin atronar, música bien elegida, así que intente olvidar el sablazo ajeno y disfrutar del momento mientras la noche caía sobre el Guadalquivir. Hasta me hice un selfie, con cara de gilipuertas, para inmortalizar el momento. También retraté la luna sobre el casco viejo, algo que rara vez hago cuando estoy en Santiago. En apenas una hora incumplí, en suma, todo mi código ético y me comporté como un visitante más. Solo me faltaban las chanclas y el pantalón corto del coronel Tapioca. Desconozco cómo sería esa azotea hace treinta años, pero posiblemente fuera como esas de Madrid en las que la gente tendía la ropa con vista a cientos de edificios de ladrillo visto salpicados por miles de antenas, cables y chimeneas en desuso. Eran feas y ninguna chica guapa te servía una copa al son de Nacha Pop, pero tenían su particular encanto. Afirma los expertos que, en un futuro muy próximo, muchos edificios cambiarán sus actuales cubiertas planas por bonitos y ecológicos jardines aéreos que aíslan mucho más las viviendas y renuevan la atmósfera. Ese será el modelo a seguir en la nueva sede administrativa de San Caetano, donde trabajarán casi un millar de funcionarios, y yo solo espero poder tomar allí una cerveza con vistas a mi ciudad y escuchando a Pink Floyd. El selfie se lo dejo a los turistas.