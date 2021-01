Balsámica prórroga de los ERTE

en medio de la espesa oscuridad de la pandemia, con la sociedad atemorizada ante la tercera ola, los hospitales camino otra vez de la saturación y la economía asomada al abismo del colapso, el paraguas de los ERTE impide que el diluvio del COVID ahogue a miles de empresas y a cientos de miles de trabajadores. Es un balón de oxígeno que tendrá consecuencias complicadas para el equilibrio de las cuentas públicas y que pasará factura cuando esta pesadilla acabe, es cierto, pero no toca ahora preocuparse más que lo razonable por ese irremediable daño colateral de una medida cuyo calado social solo merece aplausos. Que los ERTE son absolutamente necesarios lo confirma el principio de acuerdo –tienen hasta el 15 de enero para cerrar todos los flecos– entre Gobierno de la nación, patronales y sindicatos para prorrogarlos hasta el 31 de mayo, más allá incluso del fin del estado de alarma. Nos parecen excelentes noticias que la exoneración de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social se mantengan entre el 70 % y el 100 %, que se prolongue la prestación extraordinaria del 70 % del sueldo para los trabajadores afectados, y que esas ayudas no vayan a consumir hasta enero del próximo año derechos sobre el seguro de paro. Con buen criterio, los equipos ministeriales de Trabajo y de Seguridad Social consideran que los ERTE cumplen su objetivo prioritario de evitar la destrucción de empleo, y que lo que funciona razonablemente bien es aconsejable tocarlo solo lo justo y necesario. Este balsámico acuerdo a tres bandas es un ejercicio de responsabilidad compartida que permitirá a empresarios y empleados pasar protegidos el rubicón de la Semana Santa, y dar tiempo a que la vacunación coja ritmo camino de la inmunidad de rebaño. El único escollo es la pretensión de CEOE y Cepyme de que la cláusula de devolución de ayudas se active únicamente para los trabajadores despedidos, no para todos los que la empresa tenga acogidos al ERTE. También en esto el acuerdo debería ser fácil: basta con mirar como lo regulan otros países del club de la UE y seguir su ejemplo. En pocas palabras, en un escenario de brutal zarpazo del virus al mercado laboral en 2020 –se cierra el annus horribilis con 360.000 cotizantes menos y 724.000 parados más–, alargar los ERTE es la mejor noticia posible. Tanto que merece la pena correr el riesgo de que se aprovechen de las ayudas empresas zombi con futuro incierto. Y, de paso, la felicidad sería completa si la maquinaria administrativa se pone las pilas y hace los pagos con puntualidad. ¿Es demasiado pedir?