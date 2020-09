Baltar, con hoja de ruta hacia el futuro

debate La tumultuosa situación interna que se vive en Democracia Ourensana (DO) no afecta para nada a la Diputación de Ourense, institución a la que el popular Manuel Baltar se aupó de nuevo como presidente con el apoyo de esta fuerza de carácter local. Pese a que DO saltó por los aires, el pleno de la Corporación provincial sacó ayer delante sus cuentas para el próximo ejercicio 2021 sin ninguna dificultad. Es más, la Diputación de Ourense, se situó como pionera en España al ser la primera Administración que dispone de presupuestos aprobados para el próximo ejercicio.

A la cuentas de Baltar le dieron el voto favorable los doce representantes con escaño que pertenecen como él al Partido Popular. Pero, también sumó el apoyo de la representante de Ciudadanos Montse Lama y del diputado crítico de Democracia Ourensana Miguel Caride. La imagen de estabilidad de la Diputación encabezada por Baltar contrasta con la de descomposición que se trasluce desde el Corporación municipal en la que se mantiene como alcalde Gonzalo Pérez Jácome, únicamente respaldado por tres ediles de los 27 que conforman el pleno local. Jácome es incapaz de sacar adelante ninguna iniciativa, mientras que Baltar funciona sin estridencias. Con esos antecedentes está claro que la hoja de uno y de otro divergen: mientras Baltar navega hacia el futuro, Jácome se abisma sin remedio.