a gabinete caligari le debemos, entre otras cosas, haber puesto letra al sentir que tenemos en España por los bares, “qué lugares, tan gratos para conversar”. Es cierto: “no hay como el calor del amor en un bar”. La pandemia del coronavirus también nos ha robado eso. El sector de la hostelería agoniza al mismo ritmo descontrolado que avanza el COVID, y bares y restaurantes están siendo los grandes paganos de la crisis económica que arrastra la enfermedad. Desde el primer estado de alarma cerraron en España 65.000 locales y otros cien mil, según calcula el sector, están en peligro, a un suspiro del cerrojazo. Viven, sí, una auténtica pesadilla. Y no porque se hayan visto obligados a privarnos del sitio donde probablemente los españoles mejor sabemos socializar, que también. Su desesperación, la de sus familias, es mirar al futuro sin perspectivas, en muchos casos ahogados por las deudas. Y metidos ahora en una maraña burocrática para pelear por unos pocos cientos de euros –las ayudas de la Administración– que no llegan en muchos casos ni para cubrir los gastos imprescindibles. Su desesperación es, también, la espera interminable por un plan de ayudas que de verdad les ayude a no morir, económicamente hablando, también de coronavirus. El Gobierno gallego está a punto de lanzar la segunda parte de un programa de ayudas a autónomos, microempresas y hostelería que contará como mínimo con 50 millones de euros, que se sumarán a los anteriores noventa. Ayuntamientos y diputaciones ha puesto también su granito de arena. También el Gobierno central. Pero el esfuerzo hecho hasta ahora por las administraciones no es suficiente para salvar un sector que genera el 15 % del PIB nacional. España, el país de los bares (¡qué lugares!) vive con respiración asistida también en esto. Sonroja saber lo que están haciendo en otros países para asistir al sector de la hostelería. Holanda, por ejemplo, compensa las pérdidas con 2.500 euros ¡al mes! por establecimiento y un plan de 40 millones de euros a fondo perdido para compensar los costes. En Alemania se conceden hasta 200.000 euros por establecimiento –en función del tamaño de la empresa– y el Gobierno asume el 90 por ciento de los costes fijos en función de las pérdidas. Aquí, las ayudas directas del Gobierno central brillan por su ausencia. Y las de la Xunta son aún insuficientes. ¿Es tarde para reaccionar? Lo es. Porque muchos establecimientos se han quedado ya por el camino. Pero peor sería no hacerlo. Señores políticos, siéntense, hablen, dejen de culparse unos a otros, y pongan remedio a la agonía. Un plan de rescate compartido, con recursos suficientes, no estaría mal para empezar. Piénsenlo.