Barreras que además son peligrosas

santiago El crecimiento urbanístico de Compostela en lo que va de siglo ha creado un buen número de barrios nuevos que han transformado la imagen de la ciudad. En ellos se han aplicado los últimos avances en materia de urbanización en forma de amplias aceras, y eliminación o limitación al mínimo de las posibles barreras arquitectónicas, tanto para personas con alguna minusvalía, o simplemente para un carrito de bebé o de la compra. Pero en los barrios antiguos, donde no se ha aplicado la peatonalización como en el casco histórico, siguen existiendo muchos problemas en este sentido, porque algunos diseños son anteriores a la expansión del vehículo privado, y se pensaron para otro tipo de movilidad, a pie y motorizada. El resultado es que muchas veces los pasos de peatones e incluso las aceras, se diseñaron de aquella manera, y o no son ni siquiera aptos para el paso, sino que incluso resultan peligrosos en caso de intentar el cruce, por no hablar de desniveles, escaleras, o directamente zanjas con distintos niveles. Son problemas muy graves para todos los ciudadanos, pero especialmente para los más vulnerables, y de ahí la campaña que el Ayuntamiento de Santiago ha decidido poner en marcha para tratar de solucionarlo empezando por los casos más graves hasta convertirlo en una actuación periódica para mejorar y mantener lo ya mejorado. Lo más positivo es que para llevar a cabo esta labor se ha decidido contar previamente con quienes son los más indicados para detectar la presencia de problemas y aportar soluciones, para que no pase como con alguna rampa para salvar escaleras, que más parece una para saltos de esquí, por su excesiva inclinación. Desde Cogami a Acem o Amico, además de algún Anpa de colegio, han llegado las notificaciones de algunos casos que hace años deberían estar resueltos. No solo por el aire de chapuza a toda máquina, sino por la peligrosidad que entrañan para las personas.