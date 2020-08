Barrios que se desesperan aguardando rehabilitaciones

SANTIAGO Las ciudades son seres vivos. Crecen continuamente con nuevas viviendas, nuevos barrios... pero también envejecen. Un programa continuo de mejora y rehabilitación es imprescindible. Como existe en la zona monumental, en este caso especialmente importante por su carácter patrimonial. Pero también es fundamental que los barrios que se degradaron con el paso de los años, y que en ocasiones sus vecinos no cuentan con los medios necesarios para invertir en mejoras, reciban el apoyo de las administraciones. Pontepedriña puede ser un ejemplo. Hace años que se habla de un ARI (área de rehabilitación integral) que no acaba de despegar. Las ayudas, cuando aparecen, llegan mal y tarde. Puede que sea obligado que el dinero lo reciban una vez hecha la obra, pero muchos residentes no cuentan con los medios para adelantar cantidades que les sobrepasan. Estamos hablando de vecinos mayores, que no cuentan con ascensores ni comodidades básicas en cualquier urbanización moderna. Es cierto que la capital gallega no vive la misma situación que hace dos o tres décadas, en las que podía haber barrios más degradados, a los que se les añadía el problema de la droga, en algunos casos. La situación mejoró, pero las inversiones siguen siendo necesarias. Una administración justa tiene que ser ágil a la hora de conceder subvenciones a los que más las necesitan. Lo estamos viendo ahora con la renta mínima vital, que no llega a casi nadie a pesar de las urgencias de muchos, y de las promesas con cierto tufillo electoralista. Que los residentes de Pontepedriña reciban el dinero que precisan y puedan obtener las licencias de obra en tiempo y forma debería ser una prioridad. Porque una ciudad debería ser también solidaria a la hora de repartir los fondos disponibles. Esperemos que no siga cayendo en el olvido. BEATRIZ CASTRO / Periodista