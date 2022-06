Bienvenido Mister Biden

Las relaciones diplomáticas entre España y Estados Unidos atravesaron por momentos dulces a lo largo de la historia y también por tragos amargos. La cercanía entre Aznar y Bush, tan íntimos que el ex número uno del PP terminó por hablar con acento de Texas, contrastó con la sentada de Zapatero en 2013 ante el paso de la bandera de barras y estrellas en protesta por la guerra de Irak. Un episodio, del que el socialista terminó arrepentido, cuyas consecuencias perduraron y detrás del cual puede esconderse, en parte, el escaso entusiasmo que la Casa Blanca mostró hasta el momento por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos. Ninguneado por el republicano Donald Trump, que en una cumbre del G-20 llegó a cambiar un saludo por indicarle con el dedo cuál era su silla, las cosas no mejoraron para él con la llegada del demócrata Joe Biden, que ni se dignó a llamarle. Ansioso por una foto con el líder del mundo libre, el a su vez secretario general del PSOE trató hace un año de mostrar un paseillo de menos de un minuto en Bruselas como una importantísima reunión bilateral en la que se habían desarrollado asuntos trascendentales. Tal fue su ridículo que por el país circularon varios memes caricaturizando al inquilino de La Moncloa, peto fluorescente incluido, como un voluntario de ONG a la caza insistente de una suscripción, ante la desesperación del mandatario yanki. Una situación muy distinta a la de este martes, donde, por fin, ambos sellaron un encuentro en condiciones. Una cita en el marco de la reunión de la OTAN, que pondrá el foco en Ucrania y en el nuevo marco estratégico de la Alianza, pero en la que a nivel interno también se juegan cosas. Por una parte, Sánchez quiere garantizar la protección a Ceuta y Melilla, dos enclaves estratégicos, además de una migración “ordenada y segura” en el Norte de África. Por otra, busca relanzar su decrépita figura tras el varapalo de Andalucía. Dos frentes cruciales ante los que no escatimará el precio a pagar, que para empezar contempla la llegada de dos destructores a la base de Rota. Una factura que no gustará a los socios morados ni a muchos votantes de la izquierda... pero que a estas alturas, pensará el primer ministro español, más caro saldrá un batacazo en las generales. Por tanto, aunque sea con buques de guerra incorporados..., bienvenido Mister Biden.