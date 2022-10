¿Blanca Navidad?: No para el sector alimentario

A punto de arrancar el mes de noviembre, no sólo el alcalde de Vigo, Abel Caballero, piensa ya en la campaña navideña. Aunque en su caso se ponga a hacerlo desde agosto, cuando anuncia a bombo y platillo el inicio de las obras de alumbrado, que incluyen la colocación de millones de bombillas led por la ciudad, pese a las llamadas de las autoridades al ahorro energético. También las empresas comienzan a hacer sus cálculos para afrontar uno de los períodos del año que más impactan en su negocio, especialmente en sectores como el alimentario, que esta vez no lo ve nada claro. Más bien al contrario, las expectativas son tirando a oscuras. La inflación desbocada que, lastra a las familias y a las propias compañías, agudizada tras el estallido de la guerra en Ucrania y que “aún no ha tocado techo”, es el principal factor de desestabilización tanto para supermercados e hipermercados como para sus proveedores, atrapados por el encarecimiento de las materias primas, la energía y los diferentes insumos, que aún así, dicen, intentan repercutir lo menos posible al consumidor. Así lo pusieron de manifiesto este miércoles los participantes en la clausura del 37º Congreso Aecoc de Gran Consumo, celebrado en Santiago, donde en general expresaron sus miedos ante la subida de precios, “que hace que se compre menos y más barato”, en un momento de incertidumbre y con gente que tiene problemas para llenar el carrito. En este contexto difícil, y ante las presiones que reciben desde todos los flancos, los profesionales alegaron que ellos “no son los responsables” del repunte de las tarifas y apuntaron al Ejecutivo central, al que pidieron un ejercicio de solidaridad. Para empezar, consideran que lo prioritario para reconducir la situación sería una rebaja del IVA en los productos más básicos”, que repercutiría directamente en la cartera de los ciudadanos. Por el momento, entre las teclas que tocan para minimizar la escalada están la de intensificar los planes de eficiencia y ahorro de energía o reducir márgenes absorbiendo parte de los costes extra. Aún así, se muestran muy pesimistas, al menos hasta el primer trimestre de 2023, pendientes de la evolución a partir de ese momento. Perspectivas sombrías que contrastan con las luces de las calles y los escaparates. ¿Blanca Navidad? Para el sector alimentario y de Gran Consumo, parece que no lo será.