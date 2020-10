Boas novas para o audiovisual e os medios públicos galegos

expeditivo. Así se mostrou onte o director xeral da Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, cando foi cuestionado no Parlamento autonómico sobre a súa continuidade á fronte do ente público. “Eu non me vexo esgotado, senón todo o contrario”, contestoulle ao BNG. E argumentouno con seriedade e solidez: “O importante son os feitos, e hai un plan de accións e actuacións que se vai materializar nos próximos meses”. Sen dúbida, unha gran noticia para o audiovisual galego e unha importante inxección de estabilidade para os medios de comunicación que conforman a CRTVG. Forzas, dende logo, non parecen faltarlle a Sánchez Izquierdo, que asegurou aos deputados galegos que dende a dirección vai pelexar por eses novos escenarios, un marco co que consolidar un sector tan necesitado de boas noticias.