Bolillos y puntillas que hacen de Camariñas la capital de los encajes

Artesanía. Más de año y medio hubo que esperar para que el sonido de los bolillos se volviese a escuchar en la Mostra do Encaixe de Camariñas. Ni la tragedia del Prestige había conseguido silenciarlos, pero el covid los mantuvo en pausa desde 2019, y solo se hicieron oír en las dos ediciones virtuales de la feria. Por ello este viernes la alcaldesa se congratuló de poder decir de nuevo “benvidos á Mostra do Encaixe”. Una cita que sitúa a Camariñas como capital mundial de las puntillas y que, no solo ha mantenido vivo este secular oficio, sino que ha ampliado sus horizontes introduciéndolo en la moda y otras especialidades artesanales. Es el fruto de 30 años de trabajo conjunto del Concello y la Diputación, bajo la batuta de Dolores Lema, directora de la Mostra.