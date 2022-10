‘Borgen’, la serie de Sánchez y el Nodo

Hay una extraordinaria serie televisiva de factura danesa que narra la vida, personal y política, de una mujer de mediana edad que logra convertirse en la primera ministra de su país. Se trata de Borgen, que a lo largo de varias temporadas no solo retrata las grandezas y miserias de la protagonista y de sus colegas del ruedo político, sino que también entra a fondo en numerosas cuestiones de actualidad, como el racismo, las relaciones conyugales o entre padres e hijos, el abandono de las zonas rurales, el cambio climático, la corrupción..., todo ello a través de casos concretos que enganchan y que transmiten credibilidad por abordarse con inteligencia y desde ópticas diferentes. Excelente es, igualmente, el análisis que realiza sobre el papel de los medios informativos, el cocinado de noticias amarillas, el funcionamiento de los gabinetes de comunicación en la esfera política o el riesgo de los directos televisivos cuando no hay pactos previos. Todo en Borgen suena a conocido y a real. Es la vida misma narrada con solvencia y equilibrio a través de unos capítulos en los que casi todo encaja y casi nada chirría. Viene esto a cuento de la serie documental que las compañías Secuoya y The Pool están grabando sobre Pedro Sánchez y, en general, el funcionamiento de la presidencia del Gobierno con el supuesto objetivo de mostrar al espectador la cara menos conocida, más humana y real, del principal habitante de La Moncloa y de quienes trabajan con él. A priori, no habría que desconfiar de la solvencia de quienes están llevando adelante este proyecto, pero todo indica que se tratará de una serie hecha a mayor gloria de un Pedro Sánchez en horas bajas que necesita alimentar su ilimitado ego y recuperar parte de la confianza perdida antes de las elecciones generales. De hecho, responsables del documental ya han declarado cosas tales como que “ahora que vivimos tiempos extraños, tener la posibilidad de tener un acceso tan transparente, libre y honesto al día a día de la presidencia del Gobierno hace apreciar más que nunca el hecho de vivir en un país democrático, en el que sus ciudadanos tienen garantizadas sus libertades”. O sea, jabón, jabón y más jabón a mayor gloria de la madre superiora. No es de extrañar, la verdad, que ninguna plataforma se haya interesado de momento en comprar la serie... aunque a Sánchez siempre le quedará la posibilidad de emitirla de forma obligada en los cines antes de la emisión de cada película. Como el antiguo Nodo.