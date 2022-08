Brigada de limpieza y sanciones más duras

DEMUESTRA EFICIENCIA el nuevo servicio que el Concello de Santiago, con fondos de la Xunta, ha puesto en marcha para minimizar en la medida de lo posible el impacto del vandalismo urbano. No cabe duda que hace un gran trabajo la brigada que se encarga de reparar aquellos estragos que quienes se dicen grafiteros hacen en fachadas y mobiliario urbano de toda la ciudad; pero lo cierto es que no basta para poner remedio a un problema que lleva sufriendo mucho tiempo la capital gallega. Erradicarlo de raíz no es fácil, pues es evidente que para ello sería necesaria la dedicación absoluta de los Cuerpos y Fuerzas del orden a un asunto que no pone en riesgo la seguridad; pero sí se deberían endurecer notablemente las sanciones, y predicarlo a los cuatro vientos para que quienes se dedican a estos menesteres se lo piensen dos veces antes de desgraciar un portal de garaje recién renovado, una fachada recién rehabilitada, o unos baños recién construidos que han costado a los contribuyentes más de 140.000 euros, que se dice pronto. Aunque habitualmente lo hacen de noche, el descaro es absoluto, puesto que los autores de estos actos vandálicos no se privan a la hora emborronar con sus firmas y demás despropósitos el patrimonio histórico. No se puede permitir. No es mala la idea de habilitar un lugar donde esta gente pueda expresar su creatividad, por llamarle de alguna manera, pero es muy probable que, pese a que se gaste el dinero en este nuevo espacio, se sigan dañando inmuebles protegidos e instalaciones públicas. Porque todo apunta a que solo se trata de hacer daño.