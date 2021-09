Buen síntoma pero hace falta planificación

santiago El problema, como siempre, son las exageraciones. En Compostela hace dos décadas se disparó la construcción en todos los barrios, tanto los existentes, que crecieron, como varios nuevos que expandieron la ciudad, aunque no el número de habitantes. En aquellos tiempos de fiebre del ladrillo, muchos gallegos se fueron a trabajar a otras ciudades, y muchos obreros de la construcción vinieron de otros países, mayoritariamente de Portugal, porque los puestos de trabajo abundaban en la ciudad, y hasta se llegaron a vivir fenómenos como el del robo de peonadas en la obra de al lado. Pero con la crisis, se pasó al lado contrario, y el sector experimentó una caída en picado, con los trabajadores foráneos marchándose, y quienes podían acogiéndose al retiro. Ahora, uno de los efectos postpandemia es precisamente la recuperación del sector, pero nos encontramos con que ya no hay aquella abundancia de mano de obra, porque nadie veía demasiado futuro en una actividad que había dejado muchos esqueletos de edificios parados. Ya no estamos en una burbuja, pero vuelve a haber falta de mano de obra, sobre todo especializada, para hacer frente a tanto proyecto público y privado. In medio virtus, decía el refrán latino, y ese “no conviene poner todos los huevos en el mismo cesto”, habría que aplicárselo también al desarrollo. Ni todo puede ser ladrillo, ni todo puede ser turismo, porque cuando falla, se rompe el cesto entero y no hay Plan B. Bueno es que se diversifique la formación y se planifique un crecimiento organizado para que no haya un miembro que se hipertrofie y luego haya que proceder a la amputación traumática. Hay que saber dar formación para generar empleo, y evitar, como nos pasa ahora, que después de crear miles de puestos de trabajo y destruirlos, al final nos encontremos con que no hay profesionales para cubrirlos. Crear empleo también requiere una cuidada planificación con vistas al futuro.