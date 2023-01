Buenos propósitos para el fin de mandato

santiago El grupo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Santiago tuvo ayer cumbre política en Raxoi. Ya con la presencia de la nueva concejala, Begoña Rodríguez. A este paso no van a dar abasto con tanto cambio de ediles... Nos dicen que será un fin de mandato prometedor, como suele pasar en estos casos, que se le empiezan a ver las orejas electorales al lobo y hay que echar el resto, no vaya a ser que se tuerzan todavía más las encuestas. Los socialistas compostelanos apuestan por destinar la mayor cantidad de dinero a los barrios y a la zona rural. Tampoco es que sean muy originales, porque esos dos ámbitos están siempre en la boca de los políticos, aunque no tanto en la práctica diaria. El entorno de las parroquias fue siempre el gran olvidado. Es cierto que el municipio de Santiago es enorme en su extensión, y que las inversiones lleguen a todas partes no resulta nada sencillo. Pero deberían darse pequeños pasos, al menos, que los ciudadanos de esas zonas vayan notando. En lo que se refiere a los barrios, con el Restollal y Meixonfrío en el punto de mira, no parece que vaya a ser precisamente esta legislatura cuando los vecinos noten las mejoras. Las cosas en palacio van desesperantemente despacio, ya saben. Está bien que nos recuerden que la capital gallega está en el top de mayor inversión por habitante, pero muchos compostelanos de a pie no han notado esa estadística delante de su portal. Está el caso de Concheiros, sí, donde se reurbanizó media calle para dejar la otra mitad desértica, poco menos, y plagada ya de baches. ¿Conocen ustedes muchos casos más?