Buenos y ‘aburridos’ modales en la intermodal

tANTO NÚÑEZ FEIJÓO como el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, incidieron ayer, durante el acto de inauguración de la estación intermodal compostelana, que la nueva infraestructura es fruto de la colaboración interadministrativa y del trabajo conjunto entre formaciones políticas con ideas no siempre coincidentes. Puede parecer un mensaje manido, las típicas cosas que se dicen por mera cortesía cuando los periodistas están cerca, pero lo cierto es que en Galicia vivimos en una especie de oasis en el que la educación y las buenas formas casi nunca se pierden. Ayer fuimos de nuevo testigos de ese talante a pesar de que la Xunta está gobernada, como todo el mundo sabe, por el Partido Popular, mientras que el Ayuntamiento tiene color socialista. ¿Hubo, por ese motivo, peleas para salir en un lugar más destacado en la foto, como en teoría les correspondería a los responsables de la administración autonómica por el mero hecho de haber corrido con el grueso de la inversión? ¿Se escucharon puyitas o reproches en alguno de los bandos? En absoluto, como ya apuntamos, porque tanto unos como otros se dedicaron a resaltar precisamente la colaboración alcanzada para sacar adelante el gran complejo de transporte que los compostelanos llevaban tanto tiempo demandando. Todo esto ocurre en Galicia, en Santiago, apenas tres semanas después de todos los españoles sufriésemos durante muchos días la lamentable bajeza en la que cayeron todas las fuerzas políticas participantes en la campaña electoral madrileña. Y de que aguantásemos el martilleo constante de consignas pueriles, batallitas infantiloides y razonamientos ridículos. ¡Que viene el comunismo! ¡Que llega el fascismo! ¡No pasarán! ¡A las barricadas...! ¡Los de la derecha son incultos y tabernarios! ¡Los de la izquierda quieren convertir Madrid en una inmensa checa!... y otras imbecilidades con aroma guerracivilista. Sí, todo eso lo escuchamos hace solo unos pocos días y en tan penoso juego entraron todos los grupos políticos, también los moderados, tras dejarse arrastrar por unos partidos de ultraderecha y de ultraizquierda cuyo único objetivo era y es convertirlo todo en un gigantesco lodazal. En cuanto lo que sigue ocurriendo en Cataluña, mejor no hablar. Ya lo harán las generaciones futuras cuando comprueben con horror -por desgracia todo indica que será así- el infierno al que les llevó el clima de fractura social. Los extremismos políticos, lo demuestra la historia, solo traen ruina y confrontación. Por eso seguramente Galicia, pueblo sabio y sensato, no los quiere ver ni en pintura. Ojalá permanezcamos siempre en el aburrido terreno de la educación y los buenos modales.