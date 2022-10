Buses prehistóricos de la época del carbón

transporte público Los viejos trenes humeantes tenían mucho encanto cuando los veíamos en el nostálgico cine de aventuras o suspense en blanco y negro. Pero los tiempos cambian, y hoy no soportaríamos subirnos a un cacharro de ese tipo. Quien los eche de menos siempre puede consolarse utilizando el transporte público de la capital gallega. No parece muy razonable que bien avanzado el siglo XXI sigamos con unos buses que ya estaban para el retiro hace muchos años. Por un lado hablamos de Smart City, de roombas que reparten mercancías de forma autónoma, aunque por ahora solo lo hagan en un mundo paralelo (el de la política) y bancos inteligentes a los que solo les falta detectar si un perro levanta la pata a su lado. Pero por otro, el de la realidad cotidiana, seguimos anclados a un transporte urbano que no cubre bien las necesidades de casi nadie. Porque ya no solo se trata de la incoherencia de exigir al ciudadano de a pie que invierta lo que no tiene en un vehículo galáctico que va salvando focas en la Antártida a cada metro que avanza, mientras las administraciones hacen de su capa un sayo, sino que el transporte urbano de Santiago falla como una escopeta de feria en muchos otros aspectos. Faltan vehículos modernos, sí, pero también una reestructuración profunda de líneas y frecuencias para que el coche particular no resulte poco menos que imprescindible en una ciudad de este tamaño. Pero mientras en Raxoi se lo piensan seguiremos disfrutando de unos románticos autobuses del viejo Oeste a los que les echan carbón a paladas para que no se escapen los malos de la peli.

Beatriz Castro. Periodista