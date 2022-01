en santiago, como en otras muchas ciudades, está muy de moda invitar a coach, pedagogos, psicólogos, médicos, economistas y todo tipo de profesionales que ofrecen charlas cortadas casi siempre por el mismo patrón: en ellas, los conferenciantes nos enseñan cómo convertirnos en líderes en nuestro trabajo diario, o nos dan claves para educar bien a nuestros hijos, o nos ayudan a diagnosticar los síntomas de una depresión y cómo vencerla, o nos explican cómo ganar mucho dinero con las criptomonedas, o nos ofrecen consejos para luchar contra el cáncer con ánimo positivo. Si a eso le sumamos los tropecientos libros de autoayuda que se editan cada año, lo extraño es que todavía quede tanta gente que anda perdida por el mundo adelante sin saber qué hacer ante una situación personal o laboral complicada. Entre las charlas que tienen más éxito destacan todas las que afectan a parejas con hijos recién nacidos, en edad escolar, adolescentes rebeldes o ninis que no quieren estudiar ni trabajar, seguramente porque esperan que un experto les ayude a afrontar con éxito cada etapa educativa de sus retoños. Seguramente muchos encuentran el apoyo y la orientación que demandan, pero los que tenemos varios hijos sabemos de sobra que cada cual es de su padre y de su madre, y que por lo tanto no existe ni existirá jamás un libro de instrucciones común. Las pautas que valen para uno, son nefastas para el siguiente y, al final, no queda más remedio que llevar a la práctica aquel dicho según el cual cada maestrillo tiene su librillo. ¿A ustedes les sirvió para algo ese libro tan famoso que se puso tan de moda hace ya unas décadas bajo el título de Duérmete niño? Pues me alegro, porque a mí no y mis hijos, pese a seguir a rajatabla las indicaciones de su autor, dieron noches toledanas hasta que empezaron a ir al colegio. Por otra parte, bastantes coach me suelen producir grima, mi ánimo no es positivo y tampoco me he hecho rico jugando en Bolsa. Porca miseriaaa...