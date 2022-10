Calendarios que ya no se cree nadie

La historia del tren de alta velocidad en Galicia está plagada de continuos retrasos. Años y años tardó en funcionar el AVE desde Meseta y por fin el tren rápido entró en Ourense a finales de 2021. Aquel día, el 20 de diciembre, se cumplió un hito en la historia ferroviaria gallega nada desdeñable. Sin restarle un ápice de trascendencia a esa fecha, lo cierto es que el AVE llegó a Ourense y ahí se quedó por culpa del cambio en el ancho de la vía. Desde la ciudad de As Burgas a Santiago o A Coruña, el tren ya no es tan rápido. Aunque inicialmente estaba previsto que este verano funcionasen ya los trenes Avril, dotados con la tecnología de cambio de ancho automático y que permitirán recortar tiempo en los trayectos desde Ourense a otros puntos de Galicia, lo cierto es que, de nuevo, son causa de un nuevo retraso en el calendario de la alta velocidad gallega. Ya era un secreto a voces, pero la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, confirmó durante su visita a Vigo para ser distinguida con la Medalla de Oro de la ciudad, que los nuevos trenes de Talgo no estarán operativos al menos hasta el primer trimestre del próximo año. La historia interminable. Otro traspiés, sea de quien fuera la culpa de la demora, que solo ayuda a que los ciudadanos duden cada vez más del calendario que ‘venden’ los políticos cuando hablan del final de las obras de cualquier infraestructura.