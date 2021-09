Calidade de Lugo para ser ya la reina de la velocidad en Tokio’20

de oro La chica tiene 22 años y se llama Adiaratou Iglesias, mejor dejarlo en Adi. Nació en Mali pero es de Lugo, más Galicia Calidade: en este caso, velocidad de la máxima calidad. Como en cada caso que vuelven a enseñar al mundo los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el de Adi es otro de superación: ver mal la meta, su discapacidad visual que se observa externamente por las gafas que luce en las carreras, no le ha impedido nunca llegar la primera. A Tokio llegaba como la más rápida del mundo, así lo decía su marca. En la final salió mal, o no fue la que mejor salió; pero supo remontar para vencer por tres centésimas a quien la había superado en las series, la tambiéb rapidísima Lamiya Valiyeva, azerbaiyana. Adi no se creía que era de oro, nunca se lo creyó; pero lo es, oro de muchos quilates. Le queda la prueba de 400 metros, que no es su preferida.