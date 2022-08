Calles en romántica penumbra en la capital gallega

disparidad Cada vez resulta más evidente que las cosas no se hicieron bien desde el principio, a la hora de sacarse de la manga un decretazo de ahorro energético que no parece convencer a casi nadie. Primero, porque no hubo negociaciones previas con todas las partes implicadas, algo que quizá sería más que conveniente. Segundo, porque el propio texto es confuso, y de hecho está generando disparidad de criterios ya desde el primer día. Que Lugo haya decidido apagar las luces en el entorno de su Catedral, mientras Santiago las mantiene, no parece lo más razonable. Que Abel Caballero empiece ya a instalar el alumbrado navideño más extenso de la historia de su ciudad tampoco resulta de lo más defendible. Pero es que todo el decreto en su conjunto, aún entendiendo la necesidad de adoptar medidas, deja muchas dudas. En el caso de la capital gallega va a suponer un problema, porque hablamos de una ciudad que, en muchas zonas, no puede presumir precisamente de que tenga mucha luz. El propio casco histórico es una penumbra absoluta en muchas rúas, cuando no la más profunda oscuridad. No se trata de transformarlo en Las Vegas, pero sí hay pendiente un estudio realista que le dé a la zona monumental un alumbrado a la altura de las circunstancias. Y el problema va mucho más allá, porque son muchas las calles que en Compostela quedarán prácticamente a oscuras si se apagan las luces de los comercios. ¿En qué quedamos? ¿queremos seguridad o máximo ahorro? Porque de algún modo habrá que lidiar con ambos conceptos. Es sin duda una tarea pendiente que ahora se pone de relieve.