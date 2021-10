Camariñas se reactiva como capital mundial del encaje de bolillos

artesanía Tras más de seiscientos días de espera, Camariñas volvió a erigirse en capital mundial de las puntillas con motivo de la XXX Mostra do Encaixe, una cita que, aunque desubicada en el calendario debido a la pandemia, volvió a demostrar que el arte de las palilleiras cotiza al alza. No sólo por el número de visitantes que acudieron a la feria, cerca de diez mil, sino porque tras consagrarse en el mundo de la alta moda sigue abriendo nuevos horizontes como complemento protagonista de otras creaciones artesanales. Es el fruto de treinta años de intenso y acertado trabajo, al que el Concello de Camariñas, con el apoyo de la Diputación de A Coruña, quiere dar continuidad. Bajo la dirección de la concelleira do Encaixe, Encarna Liñeiro, trabajan ya en la treinta y una edición, que recuperará su carácter internacional y ya tiene cartel.