Cambio radical por dentro y por fuera

intermodal Más allá de los edificios y de su funcionalidad como nudo de comunicaciones, la nueva estación de Santiago va a suponer un cambio trascendental en la ciudad. Su situación es todo un privilegio que además va a ir en aumento, porque el límite de la ciudad, que hasta hace años lo marcaban las vías del ferrocarril, se ha movido hacia el sur, y además de conectar Santiago con el exterior también ha supuesto un enlace entre los barrios del entorno. Este mismo cambio también se producirá en el propio recinto de la estación, donde los movimientos de los viajeros serán considerablemente distintos. Ya no habrá que bajar al edificio inaugurado a mediados del siglo pasado, sino entrar en el nuevo, que estará al mismo nivel que la rúa do Hórreo, ni habrá que andar y desandar para buscar los pasos de peatones, porque frente a su entrada se colocará el paso más grande de toda la ciudad, con preferencia para los peatones y vehículos a diez kilómetros por hora. Entre ascensores, pasarelas y escaleras mecánicas, la escalinata de piedra de gran tamaño, que tantas promociones de estudiantes y comitivas de turistas vio subir y bajar, quedará sin utilidad práctica. Otro de los elementos emblemáticos del complejo, la marquesina metálica que ya formaba parte del paisaje de la zona, al final se ha quedado, pero rodeada de las nuevas construcciones, prácticamente ya solo va a ser visible desde el interior y como una simple cubierta. Será preciso, se señalaba en la presentación del proyecto celebrada el viernes abrir un debate sobre su destino, porque forma parte de la memoria de muchos compostelanos. Pero sin olvidar también aspectos prácticos como los costes que supondrá su mantenimiento, su vigilancia y su limpieza, algo que, dadas sus dimensiones, no va a salir precisamente barato.