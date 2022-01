Cantar victoria y caer en la derrota

Si del CIS se trata, poco nuevo hay que no se haya dicho. No es la primera vez que ante unas elecciones en España sus encuestas pronostican la prometedora victoria de un PSOE que acaba desinflándose, ni la última (según lo visto) que alguien pedirá la cabeza de su presidente, José Félix Tezanos. Otro error de Pablo Iglesias, aunque ahora ya no desde el Gobierno, parece indicar que el responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas continúa ganando votos para ser descabezado mientras la institución que todavía encabeza sigue perdiendo credibilidad. Entre los fallos del podemita y el socialista, yace al desnudo un barómetro sin norte (pero orientado a la izquierda) que en esta ocasión, como acostumbrada novedad, otorga la victoria en Castilla y León al partido de Luis Tudanca. Así lo augura, a diferencia de las últimas estimaciones ofrecidas por los demás encuestadores del territorio nacional -- Target Point/El Debate (16 de enero), NC Report/La Razón (18 de enero), IMOP/El Confidencial (20 de enero), ElectoPanel/Electomanía (22 y 24 de enero) y Sigma Dos/Antena 3 (25 de enero)--, que reman a contracorriente y muestran al PP como favorito.

Quizás sea porque no han “cocinado” tanto como hacía falta sus sondeos, que les sobre sal, o les falte objetividad. Puede que fallen y el CIS acierte, o vuelva a suceder lo de Madrid... Ahí habrá tiempo para decir que nadie es “adivino”.