Cara y cruz de un casco histórico

CIERRE DEL COMERCIO tradicional, entidades bancarias que no la consideran ubicación preferente, pérdida de vecinos, falta de relaciones sociales entre sus habitantes, rentas sobrevaloradas, servicios tercermundistas. Son solo algunas de las deficiencias crónicas que sufren los cascos históricos de ciudades como Santiago. Zonas que, por contra, sí mantienen su condición de principal polo de atracción de foráneos, con el aporte económico que eso supone. El caso de la almendra compostelana es de manual. Cualquier estudio, informe o trabajo realizado sobre este tipo de espacios urbanos coincide en identificar gran parte de los problemas existentes, las soluciones cortoplacistas adoptadas y hasta proyecta soluciones alternativas en el plano teórico. Afirman los críticos que el caso vello de nuestra ciudad se convirtió en una especie de escenario, en un parque de atracciones turísticas, dispuesto únicamente a aprovechar el impacto de la Catedral y el Camino. No les falta razón, habida cuenta del aterrizaje del sector servicios vinculados al comercio de recuerdos, restauración y hostelería y la reconversión de viviendas en alojamientos turísticos. Todo esto cambió la fisonomía del espacio y la idiosincrasia de sus habitantes: sus calles y plazas dejaron de ser lugares de paseo y de encuentro entre los compostelanos para convertirse en un ir y venir de turistas y peregrinos. El bum del fenómeno xacobeo aceleró un proceso que empezaba a notarse ya en los años 90 del siglo pasado, cuando muchos habitantes tuvieron que buscar acomodo en las afueras de la ciudad y se produjo además la segregación de la USC, con dos nuevas universidades en A Coruña y Vigo. La pujanza del casco histórico de Santiago fue cayendo de forma acelerada sin que ahora mismo, treinta años después, se hayan aportado soluciones. Es necesario una revisión profunda del plan especial, pero debería hacerse desde la óptica de la cohabitación entre lo propio y lo que llega de fuera. La pandemia dejó claro que el desarrollo económico de Santiago está íntimamente ligado al sector terciario. La parálisis turística provocó un colapso en los ingresos de muchas familias y en una ciudad como la nuestra, carente de un Inditex o un PSA Citroën, es un lujo que no se puede permitir. Se trata por tanto de buscar una cierta armonización y es ahí donde entrarían en juego las administraciones para reforzar aquellas iniciativas del sector privado dispuestas a apostar por un caso histórico habitable. Pontevedra fue capaz de conseguirlo, y lo hizo modernizando unos servicios de los que carecen quienes pretenden instalarse en la almendra de Compostela. Por muy vieja que sea, la ciudad está para vivirla. Si no, se muere. O se convierte en otra cosa.