Carencia de servicios básicos en el rural

SANTIAGO Desesperación es la palabra que más repiten los vecinos del rural de Santiago cuando explican las dificultades que tienen, en pleno siglo XXI, para acceder a internet. Un déficit que amplifica su importancia teniendo cuenta la actual situación sanitaria, en un contexto en el que el teletrabajo y las clases online forman parte del escenario cotidianio de muchísimas personas. Es por ello que desde la Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago (Ferusa) vienen reclamando desde hace muchos meses que se ponga en marcha cuanto antes un plan que solucione esta situación, dado que el hecho de no tener este servicio incomoda y dificulta el día a día de muchos vecinos que viven en las zonas rurales de la capital gallega. Destacan, además, tal y como denunciaban en la jornada de ayer desde el grupo municipal del BNG, que existen 43 núcleos que no se recogen en la propuesta para implantar internet en las aldeas de Compostela. Asimismo, también existen una serie de solicitudes de permiso para actuaciones necesarias para desarrollar la fibra óptica en el Concello de Santiago que han sido denegadas o están pendientes de resolución, con lo cual se vuelve fundamental una actuación urgente por parte de Raxoi, y acelerar así este proceso. Además, hay que destacar que son muchas las personas que, tras la pandemia, han apostado por buscar casa en el rural, y esta coyuntura no ayuda a dinamizar el éxodo de la ciudad a la periferia. En este sentido, más allá de las dificultades para acceder a internet, los vecinos del rural de Santiago subrayan que la carencia de otros servicios básicos, como la red de abastecimiento y saneamiento de agua, “retroalimenta o círculo vicioso da despoboación e o subdesenvolvemento”, tal y como subraya Cruz Vázquez, la presidenta de Ferusa.

BEATRIZ CASTRO/Periodista