Carga política de una visita privada

vaticano Más allá de aspectos que pertenecen al ámbito de la vida privada de las personas, y los sentimientos religiosos se engloban ahí, la anunciada visita de una vicepresidenta del Gobierno de España tiene marcado trasfondo político; en primer lugar por un aspecto importante, pese a anunciarse como privada lo cierto es que la convocatoria y la información se hace a través de los órganos públicos del Ministerio de Trabajo, desde el que incluso se envían fotos e imágenes a los medios de comunicación. Las reuniones privadas son otra cosa y no deberían confundirse los papeles.

A continuación, pese a que a la salida Yolanda Díaz dijo ante los micrófonos que “debo de ser respetuosa y no les voy a poder revelar el contenido de la conversación con el Santo Padre” no tardó en emplear su cuenta de Twitter para señalar que la reunión con el papa fue para “dialogar sobre el trabajo decente, la crisis de la Covid-19 y el futuro del planeta”. No fue la versión definitiva desde su entorno en el Gobierno no tardaron en informar de que habían hablado sobre “sobre los decretos legislativos que ha emprendido España para paliar la crisis y el concepto de trabajo como agente social que da dignidad y aporta igualdad”. Política pura. En los medios oficiales del Vaticano silencio absoluta. Nada que decir ya que tenía la consideración de visita privada y cumplieron con la norma de respetar el contenido de la conversación. Como debe ser.