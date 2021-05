Cargantes palmaditas en la espalda

posiblemente no se trata de una sensación generalizada, pero es un hecho que cada vez más adultos están más hartos de que los poderes públicos les traten con ese paternalismo cargante y chirriante que tanto están practicando las administraciones desde que comenzó la pandemia. Un paternalismo que les impulsa a tratarnos como niños necesitados de protección a todas horas, o como parvulitos a los que hay que orientar, reñir y felicitar de forma permanente para encauzar de forma correcta su comportamiento. Si el nene se porta mal, ahí sale el profe a afearle su conducta, y si ha hecho bien la tarea, vuelve a salir el maestro de turno para darle un caramelo delante de toda la clase, que mira arrobada al sabio y ecuánime preceptor. Lo malo es que no somos niños, ni estamos en clase haciendo palotes, ni por lo general queremos que el político de turno nos lea la cartilla más de lo necesario ni nos dé palmaditas en la espalda cuando no las hemos pedido. Las últimas escena de este tipo han tenido lugar durante los últimos días, ciñéndonos al ámbito de Santiago, con motivo de la celebración de las Fiestas de la Ascensión. Como durante este periodo no ha ocurrido nada anormal, los botellones han escaseado y la gente no se ha desmadrado en juergas callejeras o privadas, ciertos mandamases han sentido el irrefrenable impulso de, una vez más, felicitar a la población compostelana por su comportamiento ejemplar, muy alejado del exhibido por los tabernarios habitantes de Madrid, Barcelona o Salamanca. Pues bien, muchos sospechamos que esa conducta modélica no se debió a la mayor concienciación de la sociedad santiaguesa ni a gaitas similares, sino, simplemente, a que llovió mucho y no apetecía estar en la calle bailando y bebiendo. Ni más ni menos, pero estamos dispuestos a aceptar cualquier chuche. Como parvulitos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista