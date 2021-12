Cargar con mochila para la universidad

SUSPENSO El próximo curso, 2022-23, será el primero al que se puede acceder a la universidad con una asignatura suspensa. La nueva ley de educación, la llamada ley Celaá, permite promocionar el Bachillerato, y por tanto presentarse a la antigua selectividad, con una materia pendiente, eso sí, con una media de cinco. La facilidad que quiere ofrecer el Gobierno central recibe críticas desde que nació tal posibilidad. El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade ya dijo, por activa y por pasiva, que no estaba de acuerdo, aunque también aseguró que acataría la norma. A Román Rodríguez no le gusta nada porque asegura, con cierta razón, que va en contra de la cultura del esfuerzo y le achaca que el alumnado no va a preocuparse por mejorar su formación ya que, apruebe o no, de cualquier manera podrá acceder a los estudios superiores. Y es que la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) puede convertirse en la primera piedra en el camino si la preparación cojea por algún lado. Y en una pesada mochila si estudia un grado. De cualquier manera, Gobierno y comunidades estudian hoy el borrador de la prueba, la tercera desde que se produjo la emergencia sanitaria provocada por el covid, que previsiblemente será semejante a las dos anteriores: los jóvenes tendrán una sola opción en vez de dos de cada materia, pero con más preguntas a elegir. Suerte a todos.