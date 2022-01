Cáritas tumba el “nadie va a quedar atrás”

La primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia, presentada este martes en Madrid por Cáritas y la Fundación Foessa, no ofrece un diagnóstico positivo ni esperanzador. De hecho, apunta a una grave dolencia más allá de la covid cuya solución no pasará tampoco por aplicar tiritas y mercromina, sino que va a exigir tratamientos de choque ambiciosos. El estudio en cuestión revela que un total de 2,7 millones de jóvenes de entre 16 y 34 años en España están afectados por procesos de exclusión –1,4 millones de forma severa– que hacen imposible para ellos poder realizar proyectos vitales acordes con la etapa adulta. Comprarse un piso o poder criar hijos, con este escenario, es una película de ciencia ficción. Por si el problema no fuese grave, dicho informe, sustentado en más de siete mil entrevistas presenciales, alerta de que la cohesión a nivel de Estado padece un “shock sin precedentes” como consecuencia de la tensión sufrida por la economía y el empleo. A lo largo de 700 páginas, los datos reflejan que pese al “escudo protector” del que tanto presume La Moncloa, el número de viviendas con todos sus miembros en paro o donde el principal sustentador de la familia estuvo tres o más meses en esta situación alcanzó los dos millones en 2021, el doble que hace apenas 36 meses. Un factor que contribuye a profundizar la brecha de la desigualdad y que confirma que son precisamente los más frágiles quienes están saliendo peor parados del bache. Hogares que por supuesto están cada vez más descolgados del proceso de digitalización, perdiendo oportunidades mejorar debido a la falta de conexión a la Red o de dispositivos informáticos. Apagón, por cierto, muy similar al que amenaza con provocar el disparado precio de la electricidad. En los primeros compases del coronavirus, el presidente Pedro Sánchez dijo alto y claro que su Gobierno no dejaría a ninguna persona por el camino. “Nadie va a quedar atrás”, proclamó el líder socialista. Con los números en la mano esta promesa parece cada vez más lejos de poder cumplirse, casi tanto como la de que la tarifa de la luz iba a ser la misma a comienzos de este año que el de 2018. Sin trabajo, sin casa y sin un futuro aparente, el mayor peligro a estas alturas, además de los contagios, las hospitalizaciones y las muertes derivadas del dichoso bicho, es el de un lugar sin esperanza para nadie. Como dijo John F. Kennedy: “Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos ricos”. Combatir este acuciante problema no es ya cuestión de compasión o caridad. Es cuestión de justicia.