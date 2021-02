Casado, noqueado por la ultraderecha

cataluña, españa también, queda por ahora empantanada en el lado de los ganadores del 14-F, a la espera de cómo resulten las negociaciones y de las piruetas que ERC quiera dar, y con la amenaza de que finalmente los catalanes tengan que ir a una segundas elecciones. Pero en el lado de los perdedores, el 14-F no arroja dudas. Cuantitativamente, Inés Arrimadas es sin duda quien se lleva el mayor batacazo. Pero por la relevancia histórica del partido al que representa, por el papel trascendental que tiene en la gobernabilidad de España el Partido Popular, el gran perdedor es Pablo Casado. Su deriva, inexplicable, en los últimos días de campaña, hacía presagiar ya su desesperación. Y anticipaba, como así ha sido, que Vox –al que hay que poner en el lado de los vencedores– iba dar el sorpasso. No son buenas noticias. El líder del PP queda en una situación muy delicada, noqueado por la ultraderecha que hace nada se presentó como alternativa en la moción de censura a Pedro Sánchez y ahora se convierte, desde la nada, en la cuarta fuerza del Parlament. El PP de Pablo Casado sufre algo similar a una crisis de personalidad, a una falta de identidad que está inoculando fuertes dosis de debilidad en su electorado natural y que está dando alas a Abascal. España no puede permitírselo. Casado y su equipo, que saben bien que en Galicia el modelo Feijóo pisotea cualquier opción de Vox y Cs, no pueden aplazar más la reflexión profunda sobre qué están haciendo mal.