Castigo ejemplar a los intransigentes

MÁS DE UN CENTENAR de personas fueron asesinadas en España en los últimos treinta años por crímenes de odio; 103 según el balance actualizado al cierre de 2020 en el Mapa de los crímenes de odio en el estado español. En Galicia solo se contabilizan tres casos mortales con cuatro víctimas; dos relacionados con la violencia ultra en el fútbol –en 1994 el de Emiliano López Prada en un bar en A Coruña tras celebrar un gol del Atlético de Madrid, y en 2003 el de Manuel Ríos Suárez apuñalado a la salida del estadio de San Lázaro en Santiago– y el tercero con dos muertos ocurrió en Vigo –van a cumplirse 15 años–, cuando un individuo acabó con las vidas de Isaac Pérez Triviño y Julio Anderson Luciano, dos homosexuales. Todo indica que Samuel Luiz Muñiz pasará a engrosar esta macabra lista: lo que en principio era una disputa se convirtió en una agresión homófoba. Si no hay argumentos que justifiquen el uso de la violencia, estos crímenes de odio requieren especial tratamiento ya que la sociedad está obligada a proteger a los colectivos vulnerabilizados y el de los gays lo sigue siendo. Conviene no olvidar que en A Coruña hace apenas una semana un hombre se acercó a un matrimonio homosexual profiriendo insultos homófobos y tras desplegar una porra extensible los golpeó con frialdad. Puede ser una casualidad, pero da la impresión de que en una parte de la sociedad, más allá de estériles disputas políticas, existe un caldo de cultivo que obliga a extremar las precauciones y a ser beligerantes con aquellos colectivos que alientan los mensajes de odio. Cada muerte violenta es igual de reprochable. Tanto la del joven Samuel como la de Cándida Soaje, la mujer asesinada en su casa en Moaña. Pensar que las víctimas pueden transformarse y dividirse en seres humanos de primera clase y de segunda debería ser incomprensible, sin embargo estamos obligados a visibilizar algunos crímenes más allá de sus características extremas. Lo ocurrido en la ciudad herculina ni puede quedar impune ni debe arrojar sombra alguna sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. Por desgracia, en demasiadas ocasiones las expresiones de odio, agravadas con agresión grupal, acaban diluyéndose. Conviene recordar que en A Coruña se sufrió por la inacción de las autoridades en la muerte de Francisco Javier Romero, Jimmy, aquel hincha del Deportivo que fue apaleado, apuñalado y lanzado al río Manzanares por miembros del ultraderechista Frente Atlético. No se puede admitir que el número de violentos o el hecho de que no tuvieran intención de matar se conviertan en eximente. El número de agresores y los insultos homófobos tienen que ser agravantes. La Justicia tiene que actuar con dureza, como terapia preventiva.