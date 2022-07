Cataluña también se rinde al buen hacer

RECONOCIMIENTO En esa auténtica catarata de premios que está recibiendo la cooperativa Coren, en general, y su presidente, Manuel Gómez-Franqueira Álvarez, en particular, no podía faltar el que anualmente otorga la Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña bajo el epígrafe de Títulos de Excelencia Gallega, cuestión que en el caso que nos ocupa (el de la cooperativa ourensana y su líder) está más que justificado. Argumentan, con toda la razón, los empresarios catalanes que Gómez-Franqueira es merecedor del galardón por “su exitosa trayectoria en los ámbitos del emprendimiento y la dirección”. Decían los castellanos antiguos que “algo tendrá el agua cuando la bendicen” con la creencia de que podría estar embrujada. En esta versión actualizada, es obvio que algo lo debe hacer bien Coren cuando todo el mundo premia su actividad. No hay nada más justo y merecido.