Catro medallas de ouro no Europeo para un brillante patinador

DEPORTE Jhoan Sebastián Guzmán, patinador español nado en Venezuela e afincado en Vigo, converteuse no pasado mes de setembro no primeiro deportista en acadar catro medallas de ouro nunha cita continental como o Campionato de Europa de velocidade celebrado en Italia. Ademais, mostra da súa brillante carreira, acadou tamén tres medallas de ouro no Campionato de España de Pista de Patinaxe de Velocidade celebrado en Pamplona no pasado mes de maio. Nos vindeiros días, a partir do 28 de outubro, competirá coa selección española nos World Skate Games de Arxentina, a competición máis importante do mundo, un novo desafío para este enorme deportista, cuxo traballo e esforzo foi recoñecido onte polo secretario xeral para o Deporte, Lete Lasa. Mención especial tamén para o seu club, o Freestyle Slalom Vigo.