CEG: ¿El final del juego de tronos?

CULMINÓ EN LA jornada del jueves el plazo para que se presentasen candidaturas para presidir la confederación de Empresarios de Galicia, la CEG. Una institución que, siendo más necesaria que nunca en plena pandemia para defender los intereses de quien genera riqueza y empleo, las empresas, seguía perdida, sin rumbo, y en el lodo, que cantarían Los Panchos... y en busca de un referente que supere las luchas intestinas, dignas del más sangriento de los capítulos de Juego de Tronos. Traiciones, engaños, personalismos... desde hace ya muchos años la nave está a la deriva. Ahora queda un sólo aspirante para enfrentarse a este mayúsculo reto. Porque lo es, que no lo dude nadie. Colosal. Juan Manuel Vieites ha sido presentado por la patronal de Lugo, con el aval de los empresarios pesqueros de A Mariña lucense. El secretario general de Anfaco-Cecopesca recibía también ayer el apoyo, como no podía ser de otra forma, de la confederación pontevedresa de la que es vicepresidente. Se esperaba también que desde Ourense la junta directiva de su patronal le diese su aval, pero prefieren que acuda el próximo martes a explicarles sus planes antes. Es lícito. No faltó al acto de Lugo, donde Vieites se presentó ante la prensa, el presidente coruñés, oficializando presencialmente su apoyo. Ya veremos. El próximo día 21 saldremos de dudas de si la fumata será blanca... o grisácea.