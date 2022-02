Cerrar heridas por el bien del PP y de España

La espiral autodestructiva en la que parece haberse enredado el Partido Popular no es buena noticia para la formación, ni para sus dirigentes, ni para sus simpatizantes. Pero tampoco para el país. Más allá de las ideas legítimas de cada quien, el funcionamiento de nuestra democracia descansa en que frente a la actuación del Gobierno exista una oposición que ejerza de contrapeso y alternativa fiable. Un relevo de garantías, serio y solvente, preparado para sujetar con firmeza el volante de la nación, especialmente en tiempos de curvas tanto a nivel social como económico. Desgraciadamente, la imagen que están dando estos días tanto desde la calle Génova como desde la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño, no es la más tranquilizadora. El cóctel aderezado de sospechas de corrupción por cobro de comisiones en torno a contratos públicos, presuntos espionajes, expedientes, amagos de denuncias y acusaciones cruzadas de mentir o tratar de hacer daño a compañeros con la intención de destruirlos, amenaza con explotar dejando abrasada la marca del charrán. Alguien debe apretar el botón de pausa y poner en marcha medidas que eviten males mayores. En este sentido, lo más sensato sería hacer caso a Alberto Núñez Feijóo cuando plantea que Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso se sienten, cara a cara y sin intermediarios, para zanjar el asunto cuanto antes en privado, no en retransmisión abierta como hasta ahora. Lejos de aprovechar el revuelo para postularse como posible relevo, como le piden no pocas voces –el cántabro Revilla hasta dijo no descartar un congreso del que emerja su figura– el de Os Peares aconseja a su jefe de filas, desde la lealtad absoluta y sin extralimitarse, una intervención rápida que le ayude a afianzarse y que no prolongue la polémica durante meses. Exigirá, sin duda, decisiones difíciles propias de las que debe adoptar un líder político. Tal vez el cese del secretario general, Teodoro García Egea, para calmar las aguas, pues lo que toca ya no es salvar el cargo sino al espacio de centro derecha, ante un Vox que se frota las manos. Es hora de dialogar, cortar la hemorragia de despropósitos y presentarse ante la sociedad como una solución y no como un problema, frente a un Pedro Sánchez que acusa desgaste. Hablar, dar explicaciones y cerrar heridas, como propone el barón gallego, será lo mejor para el PP. Y también para España.