Certos ‘artistas’ teñen bula

AÍNDA QUE que Santiago se ten convertido nunha especie de plató controlado por un Gran Irmán adicto ás cámaras de vixilancia e ós radares, os golfos de sempre seguen actuando con total impunidade e alleos a calquera sanción. É o caso dos pintamonas que andan pola cidade armados con sprays co obxetivo de guarrear todo o que atopan o seu paso. Dalles igual que sexa unha tapia, un portalón de garaxe, calquera fachada de edificio ou incluso inmobles protexidos do casco histórico. Fai pouco máis dunha semana, sen ir máis lonxe, o Concello ordeou restaurar as portas da igrexa de Santa Susana, que estaban cheas de grafitos, tras publicar EL CORREO unha reportaxe de denuncia sobre o lamentable estado en que se atopa o antiquísimo templo radicado na Alameda. Pois ben, os denominados artistas urbanos, como os chaman certos grupos políticos supostamente progresistas, xa se encargaron de que a igrexa volva a presentar o mesmo aspecto sucio e decadente. Co gran muro da avenida de Lugo ocorre máis do mesmo. Fai poucos meses foi rehabilitado cos cartos de todos os contribuíntes, pero a operación non serviu para nada, e o que se ía converter nun vistoso mural artístico alusivo ó Xacobeo vai camiño de transformarse, de novo, nunha enorme parede pintarraxeada. Mentras eso ocorre, un sinfín de dispositivos electrónicos vixían continuamente os nosos pasos, os nosos coches e as nosas vidas para impoñernos unha multa en canto cometemos a máis mínima infracción. Os vándalos, en cambio, sempre esquivan as sancións, como o demostra o feito de que nos últimos anos solo tres pintamonas puideron ser identificados. E o peor, as contías impostas foron menores que por circular a 70 por hora polo túnel de Conxo. Os artistas, que teñen bula.

BEATRIZ CASTRO/Xornalista