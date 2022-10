Charlas contra el gamberrismo

nada hay que objetar, todo lo contrario, a que el Ayuntamiento de Santiago haya organizado una serie de charlas didácticas en los institutos con el fin de inculcar valores cívicos a los jóvenes de 16 y 17 años que empiezan a salir de juerga por la noche. El objetivo es que no se comporten de una forma tan descerebrada como algunos, o muchos, de sus hermanos mayores, los que ya están en la universidad, cuya conducta deja mucho que desear en cuanto beben un par de copas. Son chavales y tienen ganas de divertirse, sí, pero seguramente para pasarlo bien no es necesario aullar por las ventanas hasta las tantas de la madrugada, ni montar ruidosas fiestas en pisos radicados en edificios donde residen también bebés, ancianos, enfermos y hasta algún currante que otro que a las siete de la mañana tiene que estar en pie. Probablemente la diversión tampoco está relacionada con romper botellas en la calle o volcar los contenedores de basura, y desde luego hay muchos bares en los que poder aliviar los apretones sin necesidad de convertir las rúas en apestosos urinarios. Todos fuimos jóvenes y todos cometimos cafradas de todo tipo, pero eso no disculpa ciertas conductas que deben corregirse con charlas educativas, sí, pero sobre todo aplicando el jarabe que más duele. Es decir, el que afecta al bolsillo. Y sin duda las comunidades de vecinos deberían organizarse mucho mejor para exigir que se cumplan las normas sobre ruidos a través de requerimientos muy severos a los propietarios que alquilan sus viviendas y no se responsabilizan de lo que ocurre en ellas. Listillos que son.