CHUS, ejemplo de sanidad pública de vanguardia

con el comienzo de 2021 el hospital Clínico Universitario de Santiago se convertirá en el primer centro público en contar con una revolucionaria técnica para frenar temblores como los que se producen con el párkinson. El sistema HIFU, un haz de ultrasonidos de alta energía, tiene innumerables ventajas para los pacientes, ya que se trata de una intervención no invasiva, que se aplica en una zona del cerebro de apenas 3,5 milímetros, que dura solo media hora, y en la que el paciente puede irse a casa de alta en 24 horas. Sin embargo, lo más importante, es que esta novedosa cirugía está enfocada principalmente en pacientes jóvenes que son a los que más afectan estos temblores, tanto en su vida rutinaria como en la laboral. El doctor José María Prieto, jefe del servicio de Neurología del CHUS, siempre con los pacientes como eje de su infatigable trabajo, no duda en asegurar que un hospital universitario como el de Santiago tenía que contar, sí o sí, con las novedades técnicas y diagnósticas más punteras, que son, según subraya, las señas de identidad del centro. Hay que tener en cuenta, además, que el servicio que dirige cuenta con la unidad de Cirugía de Trastornos del Movimiento, que es referencia a nivel nacional, y que esta nueva arma contra los temblores va dirigida no solo a los pacientes del CHUS, sino de toda Galicia. El experto subraya también que para poder contar con esta técnica tiene que haber detrás profesionales con experiencia y perfectamente entrenados para aplicarla. Con una inversión de nada menos que 1,8 millones, este experto compostelano no olvida la especial sensibilidad demostrada por las autoridades sanitarias al entender la necesidad de asumir este gasto por el beneficio que supone para muchos pacientes y para la Neurología y la Medicina pública gallega.

BEATRIZ CASTRO/Periodista