CHUS, muchas cosas por hacer

pasadas ya dos décadas desde su inauguración, el no tan nuevo hospital de A Choupana va a experimentar en los próximos meses grandes cambios que, a buen seguro, permitirán mejorar la atención a los pacientes y ofrecerles más comodidades. ¿Para cuándo, por cierto, se acometerá la transformación de todas las habitaciones con el fin de convertirlas en individuales? ¿Y cuándo se velará más por el confort de los acompañantes que tienen que pasar muchas noches en el complejo hospitalario de Santigo? Hay que celebrar, sin duda, que el CHUS vaya a crecer en tamaño y equipamientos, pero esa transformación quedará coja hasta que la Xunta y el Ayuntamiento solucionen de una vez por todas uno de los grandes problemas que afectan al recinto: la escasez de aparcamiento, mal crónico que cada año se acrecienta más debido al enorme área de influencia del CHUS; la ausencia de un parquin exprés que permita a los acompañantes de pacientes con poca movilidad o que requieran asistencia inmediata dejar el coche en algún sitio habilitado específicamente para ellos muy cerca de Urgencias, y la falta de personal especializado que se encargue de guiar por el interior del complejo a las personas mayores que van solas porque no tienen a nadie que les cuide. ¿Nadie se ha fijado en el gran número de abuelos que se vuelven locos intentando encontrar la consulta tal o el despacho cual en medio de un mar de líneas de colorines? Sí, hay que celebrar la renovación del Clínico. Pero lo celebraremos aún más cuando se ponga remedio a todas las cuestiones expuestas. Que no son menores.