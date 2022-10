¿Cientos de vidas en manos de un sólo hombre?

Desde el punto de vista legal y humano, es lógico y comprensible que el exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, que se sienta en el banquillo acusado de 80 homicidios y 145 delitos de lesiones, intente defender su inocencia durante el juicio por el accidente del Alvia. Corresponderá en última instancia a la magistrada, María Elena Fernández Currás, determinar en la sentencia cual es su responsabilidad en la tragedia, si la hubo. Sin embargo, desde la óptica de las víctimas, sus familias y los usuarios de la alta velocidad ferroviaria, su declaración de ayer deja interrogantes que invitan a la preocupación. Según el testimonio de este Ingeniero técnico industrial con una larga carrera a sus espaldas, la línea era “cien por cien segura” en el momento del descarrilamiento del convoy, que terminó estampándose contra un muro a 200 kilómetros por hora. Primera contradicción inquietante. El fatal desenlace, argumentó, se produjo por culpa de un maquinista distraído, que si frenase “cuatro segundos antes” habría evitado la catástrofe. También descargó responsabilidades tanto en la UTE que conformaban Siemens y Dimetronic –encargada de entregar un dosier de seguridad a Adif– como en el evaluador independiente, Ineco, que hizo otro análisis de riesgos. Más adelante, se refirió al sitio donde se produjo el siniestro para aseverar que “hay 1.800 curvas con esas características o peores”, especificado que existen 364 cambios significativos de velocidad (48 en alta velocidad) como ese y en los últimos 30 años “no hemos tenido ningún accidente”. Como si eso fuera garantía de que no vaya a haber uno mañana... Y además echó balones fuera señalando que a pesar de ser un alto cargo no tenía competencias en evaluar las amenazas. En su opinión, “es impensable” que quien manejaba los mandos en la cabina se pusiera a hablar por teléfono “en el punto más importante del recorrido”. Pero como la experiencia se encargó de demostrar, lo inimaginable también sucede. Y por eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Cortabitarte, en resumen, atribuye la culpa a Francisco José Garzón Amo y al exceso de velocidad, ante lo cual, de ser así, cabe preguntarse: ¿Es aceptable para un transporte público del siglo XXI qué la vida de cientos de personas recaiga únicamente en la pericia o concentración de un sólo hombre? La respuesta es clara: no.