Cierre que casi se podría llamar cerrazón

restricciones No se trata, ni mucho menos, de cuestionar las directrices de las autoridades sanitarias a la hora de establecer las imprescindibles restricciones ante la pandemia, y evitar por todos los medios su expansión y el consiguiente colapso del sistema sanitario. Pero sí cabría introducir algunos matices en aspectos concretos, que quizá no sean ni muy prácticos ni muy lógicos. Santiago, como la mayoría de las grandes ciudades gallegas es un polo de atracción para los municipios del entorno que orbitan alrededor de él, y mantienen una relación constante que muchas veces concilia la vida laboral y comercial en un sitio, con la residencia en otro. Si echamos un vistazo a la capital de Galicia, nos encontraríamos con muchos miles de vecinos de los municipios del entorno provincial (e incluso interprovincial) que recorren a diario la distancia entre ambos. Restringir este tránsito a la mera actividad laboral, prohibiendo cualquier tipo de compra o servicio en el lugar donde tienen que trabajar durante buena parte del día no parece tener mucha lógica. Porque además no se trata solo de la simple incomodidad de que un vecino de fuera no pueda comprar un producto en un establecimiento compostelano al salir del trabajo, es que a ese establecimiento, se le está privando de un cliente y poniendo en peligro una actividad que no está pasando precisamente por sus mejores momentos. Quien dice comprar, dice un servicio como un masaje, una atención médica o un corte de pelo. Bien están las restricciones, que empiezan a dar su fruto sanitario, pero a costa de una poda en muchas economías. A la hora de cerrar perimetralmente, es preciso tener muy en cuenta estos condicionantes, porque una cosa es un cierre y otra muy distinta la cerrazón, que puede provocar muchos cierres.