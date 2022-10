Cifras de peregrinos como en meses punteros del verano

éxito Más de ocho mil peregrinos sellaron su Compostela durante el fin de semana que acaba de concluir. Habrán reparado a estas alturas en que no estamos ya en julio o agosto, por mucho que el tiempo mejore. Fin de semana de octubre y unas estadísticas que solo podrían esperarse de los meses centrales del verano. Estamos en Año Santo, pero el acontecimiento por sí mismo no explica el tirón del Camino, que vive sus mejores momentos, como demuestran los récords alcanzados ya a varios meses vista de que concluya este 2022. No solo es una cuestión cuantitativa, por mucho que importe, sino que la Ruta está cada vez más consolidada y presente en todo tipo de publicaciones. Un recorrido por las redes sociales sirve para hacerse una idea de la importancia que ha logrado en prácticamente cualquier país del mundo. Y debemos alegrarnos, porque es un pulmón para Santiago y para toda Galicia en el que, por supuesto, no se atisban riesgos de morir de éxito. Con todo, es cierto que hay ciertas regulaciones que todavía están pendientes, y en el caso de los accesos a la capital gallega muchos vecinos piden controles para que no haya desmanes. Las bicicletas, por ejemplo, pueden resultar un problema si nadie se toma la molestia en Raxoi de controlar que no utilicen las aceras, o no bajen por la rúa de San Pedro -por mucho que lo tengan prohibido- a toda pastilla. Igual que el ruido de los primeros grupos mañaneros. Santiago es una ciudad acogedora, pero la alegría desbordante de los peregrinos debe conciliarse con la vida cotidiana de quienes residen en esta ciudad.